Pensioni: Cassa forense, via libera Cda a rivalutazione 8,1%

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Il Consiglio di amministrazione di Cassa forense, "con voto unanime, ha deliberato la rivalutazione dell'8,1% delle pensioni degli avvocati per l'anno 2023 disponendo, contestualmente, l'adeguamento dei contributi minimi dovuti dai colleghi così come il "tetto" per il calcolo delle future pensioni". Lo rende noto lo stesso Ente privato presieduto da Valter Militi in una nota, rammentando come il Regolamento unico della previdenza disponga che il Cda, "entro il 28 febbraio di ogni anno, sulla base dei dati pubblicati dall'Istat, rediga una apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione". Gli aumenti, specifica la Cassa, "hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno della delibera in questione che, in particolare, in base ai coefficienti Istat pubblicati il 17 gennaio scorso, per il 2023 prevedono, appunto, una rivalutazione dell'8,1%", e "saranno corrisposti dal mese successivo a quello di approvazione ministeriale della delibera (che, come ogni provvedimento disposto dalle Casse previdenziali private, per entrare in vigore deve ricevere il via libera dai dicasteri vigilanti del Lavoro e dell'Economia, ndr) unitamente agli arretrati maturati da gennaio 2023". Si segnala, infine, recita ancora la nota, "che il rendimento del patrimonio da prendere a base per il calcolo della quota modulare volontaria della pensione è risultato essere, per il 2021, del 5,18%, che verrà retrocesso, in misura del 90%, sulle quote di pensioni modulari da liquidare nel 2023". (ANSA).