Pelle: Cna,avere visione condivisa su futuro filiere Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 08 FEB - "Proponiamo una visione di lungo periodo condivisa con la politica e con tutti gli attori del sistema moda per garantire la sopravvivenza delle nostre filiere". Lo ha affermato Paolo Pernici, presidente di Cna Federmoda Toscana, al convegno 'Moda ed Etica: modelli di imprese per una filiera della pelle economicamente sostenibile, sicura e innovativa' oggi a Firenze. Nel convegno è stata presentata una ricerca sul costo al minuto sostenibile per le imprese contoterziste del comparto.

"In Italia oltre il 90% delle imprese attive nelle filiere della moda - ha sottolineato Pernici - sono Mpmi e rispondono ad una precisa esigenza di mercato perché garantiscono flessibilità e velocità. Se si vuole supportare il Made in Italy sono proprio le micro e piccole imprese della manifattura che vanno sostenute direttamente. Negli ultimi anni sta emergendo l'esigenza di avere filiere tecnologicamente avanzate e sempre più sostenibili, per questo vogliamo richiamare l'attenzione anche sulla sostenibilità economica: il prezzo che ci viene riconosciuto, oltre a coprire il costo strettamente necessario per la manifattura, deve garantire un margine adeguato agli investimenti necessari".

Quasi un terzo delle imprese della filiera della pelle di tutta Italia opera in Toscana: il 18% nella sola provincia di Firenze). La percentuale cresce se si parla delle sole imprese artigiane della pelle: il 45% opera in Toscana, col 25% del totale nazionale che ha sede in provincia di Firenze e il 12% a Pisa. Sempre in Toscana lavora un terzo dei 150.000 addetti nei comparti concia, pelletteria, calzature. (ANSA).