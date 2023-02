Pelle: Cna,avere visione condivisa su futuro filiere Toscana (2)

(ANSA) - FIRENZE, 08 FEB - "In questi anni - ha affermato Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana -, abbiamo perseguito alcune linee direttrici, la formazione, la necessità di avere personale pronto per entrare in un mercato non semplice che sta cambiando velocemente. Questo sapere non va disperso e bisogna cercare di attrarre i giovani verso la manifattura. Dobbiamo inoltre lavorare nell'ottica della sostenibilità e della digitalizzazione". L'obiettivo è "favorire l'ingresso delle nuove generazioni - ha aggiunto - in un settore che offre grandi possibilità di crescita, lavorando per radicarlo ancora di più nel territorio toscano. Non è un caso se grandi case della moda scelgano la Toscana per investire in nuovi siti produttivi".

Per l'assessore regionale all'economia, Leonardo Marras, "aumento dei costi, in modo particolare nella filiera che in Toscana è molto lunga, significa anche riconoscere il valore di piccole imprese che magari fanno parte di una produzione di un prodotto anche dal prezzo molto elevato", e dunque "abbiamo approvato ad esempio un bando di 3 milioni di euro per aggredire il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso un processo di trasparenza attraverso la tecnologia blockchain perché ogni processo possa essere registrato. Finanziamento importante perché arrivato fino all'80% della copertura, in modo tale che anche la piccola impresa possa trasformare la propria organizzazione, rendere trasparente ogni passaggio, quindi offrire anche al capofiliera un elemento certo di responsabilità sociale che è un valore che può spendere nel mercato". (ANSA).