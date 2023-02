Lavoro: protesta Adl Cobas a congresso Legacoop Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 08 FEB - Un gruppo di lavoratori di Coop Alleanza 3.0, che opera nel settore della grande distribuzione nell'ambito del gruppo Coop, insieme ai sindacalisti di Adl Cobas questa mattina si sono trovati davanti al parco alimentare Fico dov'è in corso il 25/o congresso di Legacoop Bologna.

L'obiettivo della protesta, ha spiegato Stefano Re, rappresentante sindacale della Adl Cobas Emilia-Romagna, è quello di chiedere "la revoca di 31 licenziamenti di lavoratori del gruppo di Parma per aver aderito ad uno sciopero nel periodo di Natale. Licenziamenti ai quali oggi se n'è aggiunto un altro".

Misure che il sindacalista non esita a definire "in forte contrato con i valori solidaristici promossi da Legacoop, nell'ambito di un'assemblea patrocinata dal presidente Bonaccini" e "contrarie anche alle norme in tema di lavoro".

Nel corso della mattinata i lavoratori e Coop Alleanza 3.0 hanno raggiunto un accordo per aprire tramite Legacoop un tavolo, convocato per venerdì 10 febbraio. Sempre per venerdì è stata indetta una nuova iniziativa di protesta a Parma. (ANSA).