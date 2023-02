Lavoro: Legacoop, nessun licenziamento da Coop Alleanza 3.0

(ANSA) - BOLOGNA, 08 FEB - "I lavoratori che hanno protestato al congresso" di Legacoop Bologna al parco Fico "non sono dipendenti di Coop Alleanza 3.0". È quanto precisa Legacoop sottolineando che "non stato è convocato alcun tavolo di confronto per venerdì 10 febbraio. La cooperativa che ha effettuato i licenziamenti non è aderente a Legacoop", chiarisce infine l'associazione. (ANSA).