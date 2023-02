Fisco:Savino,e-fattura successo,contributo a lotta evasione

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - "L'esperienza italiana" sulla fatturazione elettronica "può essere definita un successo sia in campo fiscale, sia in ambito digitale. Ha contribuito a migliorare la gestione dell'Iva e il contrasto all'evasione fiscale, rivelandosi al contempo un driver cruciale per efficientare i processi amministrativi delle imprese e sostenere la transizione digitale". Lo ha detto la sottosegretaria all'Economia e alle Finanze Sandra Savino partecipando all'evento 'Smart services e digitalizzazione del settore pubblico e privato', iniziativa organizzata dalla Rappresentanza internazionale di Confindustria in Serbia e dalla Luiss Guido Carli, tramite la School of Government.

L'appuntamento di oggi, ha detto Savino, mi da l'occasione "di portare avanti un lavoro che, come Governo, abbiamo avviato proprio qualche giorno fa a Trieste, con la conferenza 'L'Italia e i Balcani Occidentali: crescita e integrazione', organizzata assieme al ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. Un evento che ha rappresentato un'occasione davvero preziosa per discutere i temi dello sviluppo economico e dell'integrazione nell'area del Mediterraneo e dei Balcani occidentali, a partire proprio dalla Serbia. La partecipazione di esperti e rappresentanti del settore pubblico e privato ha permesso di approfondire gli aspetti chiave della cooperazione e delle opportunità di investimento nella regione, creando le basi per ulteriori azioni mirate a promuovere la crescita e l'integrazione nell'area. Oggi - ha aggiunto - facciamo un passo proprio in quella direzione". (ANSA).