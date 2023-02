Confindustria: carcere di Brescia Verziano forma carrellisti

(ANSA) - MILANO, 08 FEB - Il carcere di Brescia Verziano ha formato 18 carrellisti, nell'ambito delle iniziative finalizzate a creare un percorso di inserimento lavorativo per i detenuti, come definito dal protocollo rinnovato nello scorso settembre da Confindustria Brescia, Istituti di Pena Bresciani, Garante dei Detenuti e Tribunale di Sorveglianza di Brescia.

Secondo Confindustria Brescia si tratta di una delle figure professionali attualmente più richieste in ambito produttivo manifatturiero e le aziende che manifesteranno interesse potranno ora inserire i nuovi carrellisti, selezionati tra le categorie dei prossimi alla fine della pena o di coloro che, seppur ancora in esecuzione, sono autorizzabili ad eseguire attività lavorativa (rientrando in carcere al termine del turno lavorativo).

"Credo che oggi sia fondamentale creare una linea di dialogo con le carceri - commenta Silvia Mangiavini, vice presidente di Confindustria Brescia con delega a Legalità e Bilancio di sostenibilità -. Dobbiamo sempre ricordare che il carcere, in Italia, ha anche una finalità rieducativa e riabilitativa. "Il corso si è tenuto presso la Casa di reclusione di Verziano, istituto che, grazie agli spazi disponibili, ha consentito l'espletamento della parte pratica della formazione. Tuttavia, ben 9 detenuti dei 18 formati provengono dalla Casa circondariale di Brescia ed hanno beneficiato del trasferimento a Verziano per la formazione. Tra i discenti anche alcune detenute donne" ricorda Francesca Paola Lucrezi, direttrice delle carceri di Brescia. Le iniziative legate al Protocollo Carceri, che ha durata di un anno, proseguiranno nei prossimi mesi. In particolare, nel mese di marzo, il gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Brescia porterà all'interno delle carceri di Brescia una riunione del proprio Comitato direttivo, che verrà aperto alla popolazione carceraria, agli educatori e alle parti sottoscrittrici dell'accordo, con la finalità di sviluppare forme di dialogo tra il carcere e il mondo del lavoro. (ANSA).