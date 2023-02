Commercio: Istat, con carovita cresce spesa a discount,+9,9%

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Nel 2022 le vendite al dettaglio sono aumentate in valore del 4,6% mentre sono diminuite in volume dello 0,8% con gli italiani che hanno tirato la cinghia soprattutto con gli alimentari (-4,2% in volume). L'aumento dei prezzi ha spinto molte famiglie a scegliere di fare la spesa nei discount alimentari che registrano tra le forme distributive l'aumento maggiore con un +9,9% di vendite in valore nel 2022 rispetto al 2021. Lo rileva l'Istat.

A fronte di un aumento tendenziale del valore delle vendite della grande distribuzione del 6,5% a dicembre sullo stesso mese del 2021 le vendite in valore di discount alimentari sono salite del 9,8%. A fronte di un aumento delle vendite in valore per la grande distribuzione del 5,8% in media 2022 sul 2021 si registra una crescita per le vendite dei discount alimentari del 9,9%. (ANSA).