Cna porta 44 imprese Campania a vetrina Regione a Milano

(ANSA) - NAPOLI, 08 FEB - Dall'artigianato alla moda, all'oreficeria, sono 44 le imprese della Campania in mostra a Milano, alla Stazione Centrale nell'ambito della grande vetrina Exempla, della Regione Campania per il fashion e la capacità artigianale moderna delle pmi campane.

Lo spazio della Campania ospita sabato, alle 10, l'evento "I mestieri d'arte come risorsa culturale e territoriale: il modello italiano e le eccellenze campane" che vede in prima linea le imprese di Cna. "L'iniziativa delle Regione Campania Exempla - spiega Giuseppe Oliviero, presidente di Cna Campania Nord - rappresenta per l'artigianato campano un modello di promozione territoriale esemplare, una vetrina per presentare al Paese e al mondo il saper fare dei nostri territori, luoghi di produzioni eccellenti, fucine di creatività, arte, cultura e storia. Il sistema dell'artigianato, delle micro e piccole imprese, si afferma come sistema economico indispensabile per lo sviluppo. In questo contesto il valore culturale oltre che economico dell'iniziativa Exempla, rappresenta una provocazione intelligente che stimola il nostro mondo, pronto ad accettare la sfida: valorizzare, raccontare il territorio attraverso il saper fare visto come valore aggiunto e fattore competitivo in un mercato sempre più globalizzato".

L'evento di sabato sarà aperto da Oliviero insieme a Matteo Reale, presidente di Cna Milano, e Rosanna Romano, direttore generale per le politiche culturali e il turismo della Regione Campania, mentre la giornata verrà conclusa dall'intervento di Felice Casucci, assessore regionale campano al turismo. Ci saranno anche le tavola rotonde "Corall design, jewel, fashion and communication", con, tra gli ospiti, Arduino Zappaterra, presidente nazionale orafi Cna, e Romualdo Pettorino, presidente Cna Orafi Campania e "L'eccellenza della moda in Campania", con Antonio Franceschini, presidente Cna nazionale moda, e Aldo Toscano, presidente CNA Federmoda Campania.

"Il settore orafo e del gioiello - spiega Pettorino - sono componenti vincenti che diventano locomotiva del sistema produttivo nazionale. Un giro d'affari in crescita nonostante le diffuse contrazioni per gli eventi che abbiamo vissuto e che viviamo. Exempla gioca un ruolo fondamentale nella promozione del Made in Campania, tassello fondamentale del Made in Italy, e anche per assicurare il cambio generazionale, cominciando dalle Scuole, le vere fucine degli artigiani di domani, nel concetto moderno del termine". Determinato sul lancio lombardo anche Aldo Toscano: "La Campania - spiega Toscano - vive un momento di grande fermento, Napoli e la sua terra sono tra le mete più visitate al mondo, oltre alle bellezze naturalistiche, architettoniche, gastronomiche e artistiche ci sono le eccellenti mani che creano vere e proprie opere d'arte. Abbiamo sposato e promosso il progetto e modello "Exempla" che non solo mette in vetrina ma porta all'attenzione nazionale e mondiale attraverso i posti più belli e strategici sul territorio il 'saper fare campano', tanto apprezzato al punto da diventare un modello di economia virtuoso. La nostra sartoria, rappresenta l'espressione di una creatività che non ha eguali, un brand di autentica unicità, storia e creatività che ha nei suoi maestri artigiani il vero punto di forza". (ANSA).