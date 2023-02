Camere Commercio: Cz-Kr-Vv, incontro con Coldiretti Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 08 FEB - il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, Pietro Falbo ha incontrato i vertici di Coldiretti Calabria. Alla riunione - è detto in una nota dell'ente camerale - hanno partecipato il presidente regionale dell'organizzazione agricola Franco Aceto, il direttore regionale Francesco Cosentino, il presidente interprovinciale della federazione Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia Fabio Borello, componente di giunta dell'ente camerale, e il direttore interprovinciale della federazione Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia Pietro Bozzo, consigliere della Camera di Commercio.

"Nel corso dell'incontro - riporta la nota - si è discusso di strategia di sviluppo della filiera agroalimentare, con particolare riferimento alle infrastrutture per rendere le imprese più competitive sui mercati ma anche di strategie per favorire lo sviluppo della filiera agroalimentare, e non solo.

In una ottica di condivisione si sono affrontati i temi dello sviluppo del tessuto produttivo ed economico calabrese e la definizione di progetti utili al raggiungimento dello scopo, con particolare attenzione alle infrastrutture".

"Una condizione strategica e irrinunciabile - è stato sottolineato - per consentire alle imprese calabresi di rendersi maggiormente competitive sul mercato. Implementare e rafforzare gli snodi strategici portuali, aeroportuali e autostradali rappresenta, infatti, una precondizione per incoraggiare scambi commerciali a costi maggiormente competitivi nelle piattaforme logistiche. Al termine dell'incontro si è convenuto sulla necessità di avviare una stretta sinergia e collaborazione tra enti basata sull'ascolto delle istanze provenienti dai territori". "Una unità - ha sostenuto il presidente della Camera di commercio delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia - che deve essere perseguita sulla scorta del nuovo assetto dell'ente camerale che riconnette l'area centrale della Calabria. Nelle tre province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia vi sono esempi di eccellenze agroalimentari che nel dialogo costante con le istituzioni potranno trovare nuova forza per affrontare le sfide economiche future. La Camera di Commercio - ha aggiunto - è la casa delle associazioni di categoria, il nostro intento è di stringere interlocuzioni proficue a beneficio delle imprese". (ANSA).