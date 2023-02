Wanbao-Acc: Donazzan annuncia concessione Cig

(ANSA) - VENEZIA, 07 FEB - "La firma di oggi è una notizia importante, perché tutelerà i lavoratori nella fase di sviluppo del progetto industriale del gruppo LU-VE-Sest previsto per il sito di Borgo Valbelluna e agevolerà il lavoro della task force regionale finalizzata al ricollocamento dei lavoratori in esubero strutturale".

Così l'assessore regionale al Lavoro, Elena Donazzan, annuncia la firma, oggi, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del decreto di concessione della cassa integrazione straordinaria per i 145 lavoratori dello stabilimento Wanbao-Acc di Borgo Valbelluna.

"Ringrazio - aggiunge Donazzan - il Ministero del Lavoro e quello delle Imprese e del Made in Italy per aver ascoltato e supportato le esigenze dei lavoratori e delle aziende coinvolte espresse in questi mesi dalla parte sindacale, dal commissario straordinario e dalla Regione stessa". (ANSA).