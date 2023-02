Nutriscore: Azione,trovare mediazione a tutela Made in Italy

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - "Visto che la strategia del 'no secco' non sembra pagare, sul Nutriscore dobbiamo stabilire una linea rossa nella negoziazione e cioè dire con forza che le etichette devono essere applicate unicamente ai prodotti ultra trasformati e non ai prodotti semplici, come frutta, verdura, pane, latte, formaggio, olio, miele, carne e derivati". È quanto afferma la responsabile Agricoltura di Azione, Caterina Avanza, commentando la notizia diffusa dalla testata francese Contexte, secondo la quale, la Direzione generale per la salute e la sicurezza alimentare dell'Ue potrebbe privilegiare un approccio "simile al Nutriscore" per la sua revisione del regolamento sull'informazione dei consumatori .

"Questa notizia - conclude Avanza - conferma che l'opposizione fatta finora rischia di chiudere l'Italia in un angolo ed è quindi urgente lavorare ad un compromesso ragionevole che permetterà di non svantaggiare il Made in Italy e le sue Dop". (ANSA).