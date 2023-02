Milleproroghe: Confesercenti, bene dehors,proroga necessaria

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - "Accogliamo con grande soddisfazione la proroga al 31 dicembre 2023 dei dehors liberi proposta dal Governo. Si tratta di una richiesta che avevamo avanzato da tempo". Così Giancarlo Banchieri, presidente nazionale di Fiepet, l'associazione dei pubblici esercizi Confesercenti, commenta la riformulazione di un emendamento al dl Milleproroghe al vaglio dei gruppi parlamentari.

"Si tratta di una misura necessaria per il comparto, che si trova ancora in una fase delicata: - sottolinea in una nota - la ripartenza post-covid, purtroppo, sembra essersi esaurita e le imprese si trovano a fronteggiare un nuovo rallentamento della ripresa dei consumi, in netta frenata a causa di caro-bollette ed inflazione. La proroga, oltretutto, permette di ovviare ai ritardi di molte amministrazioni comunali, che non hanno ancora approvato i nuovi regolamenti creando incertezza tra le imprese.

Un intervento, dunque, fondamentale per la tenuta delle attività e dell'occupazione del settore". (ANSA).