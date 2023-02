Made in Italy: Federvini, tutelare le IG caso Prosek insegna

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Lavorare sulle barriere di accesso ai mercati ma anche sulla tutela delle indicazioni geografiche con i casi emblematici del Prosek della Croazia e dell'uso improprio del termine balsamico per gli aceti in Slovenia e Cipro. Sono queste le maggiori difficoltà per il settore denunciate da Federvini in audizione nella Commissione Attività produttive della Camera in merito all'indagine conoscitiva sul Made in Italy e la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa italiana.

"L'attuale scenario geopolitico, segnato dal conflitto russo-ucraino - ha spiegato la presidente della Federazione Micaela Pallini - sta mettendo a dura prova le aziende che sono costrette a diversificare strategie di mercato e destinazioni".

Da qui le cinque proposte a tutto tondo lanciate da Federvini: attivare forme di defiscalizzazione dei fatturati derivanti dall'export; poter mettere in bilancio come spese pubblicitarie e promozionali e costi di ospitalità; incentivare aggregazioni e fusioni per accrescere la forza dimensionale e finanziaria delle aziende; semplificare e sburocratizzare una serie di adempimenti di natura amministrativa e fiscale; rafforzare le relazioni di collaborazione con Maeci e Ice; avviare un progetto promozionale coordinato tra le diverse Camere di Commercio all'estero, utile strumento di valorizzazione delle eccellenze; contrastare la contraffazione di prodotti Made in Italy all'estero e il fenomeno dell'Italian sounding, anche attraverso specifiche iniziative di promozione del Made in Italy nei Paesi di destinazione e con il coinvolgimento delle comunità italiane residenti all'estero.

(ANSA).