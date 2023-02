Legacoop-Rur, 'Milano-Bologna può essere asse portante economia'

(ANSA) - BOLOGNA, 07 FEB - 'Bologna tech, smart, green. Una città in movimento: strategie, problemi, prospettive'. E' il titolo della ricerca realizzata da Legacoop Bologna in collaborazione con il centro ricerche Rur (Rete Urbana delle Rappresentanze), che verrà presentata domani in anteprima al congresso dell'associazione, nella sessione pomeridiana. Si tratta di un primo report sulla città quale contributo al dibattito metropolitano.

"Le tensioni nei mercati internazionali e le crisi geopolitiche stanno producendo a livello globale un ripensamento sulle regole della produzione, sull'uso delle tecnologie e dell'innovazione, sui diritti dei lavoratori, sulla convenienza o meno di lunghe e troppo articolate supply chain - ha spiegato il professor Giuseppe Roma, presidente di Rur - . Ciò non porta la fine della globalizzazione, quanto a un suo ripensamento basato sulla conciliazione delle opportunità basate sugli scambi e gli interessi per realizzare una sostenibilità locale. Le caratteristiche strutturali dell'area metropolitana bolognese appaiono particolarmente vocate a cogliere l'attuale passaggio di fase". Secondo il presidente di Rur "la direttrice Milano Bologna si candida a rappresentare l'asse portante dell'economia italiana. Nel caso si accettasse tale prospettiva, bisognerebbe dare forma - ha sottolineato - a un'alleanza della via Emilia, per affrontare le problematiche comuni a partire dagli impatti ambientali e sociali, da ricondurre alle logiche della sostenibilità e dell'inclusione. Valori ben presenti nella realtà bolognese, che dovrebbe mantenere questa sua identità a complemento della più spiccata vocazione di Milano verso il business". (ANSA).