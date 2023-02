Inps: Tridico, priorità lotta a lavoro nero e occupazione al sud

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - "Dobbiamo fare di tutto per far emergere il nero e aumentare l'occupazione, soprattutto al Sud.

La sostenibilità di un ente previdenziale si regge sul lavoro e sul mercato del lavoro. Tanto più riusciamo ad aumentare i tassi di occupazione, tanto più sostenibili diventano le pensioni di oggi e di domani". Così il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, in una intervista alla testata online Bee Magazine del Gruppo The Skill. "Oggi il nostro rapporto tra lavoratori e pensionati è di 1 pensionato per ogni 1,4 lavoratori; in futuro, se si conferma il trend demografico, il rapporto scenderà nel 2050 a 1 a 1", avverte il presidente dell'Inps spiegando come sia necessario "fare di tutto per invertire questo andamento demografico".

"La questione meridionale - sottolinea - è il grande problema del Paese. La grande priorità di ogni governo dovrebbe essere questa perché se riusciamo a risolvere la questione meridionale, e i suoi tassi di occupazione e sviluppo più bassi rispetto al Nord, avremmo un altro Paese che statisticamente avrebbe dati di crescita molto migliori di quelli attuali". Parlando poi del reddito di cittadinanza Tridico ha spiegato che si tratta di una "misura 'compliant' e coerente con le richieste dell'Unione europea" ed "è incontrovertibile - sottolinea il presidente dell'Inps nell'intervista - come sia stato uno straordinario strumento di sostegno ai redditi e di contrasto alla povertà, soprattutto in un periodo gravissimo come quello della pandemia". Riguardo l'Inps Tridico annuncia che "tra pochi giorni verrà rilasciato un nuovo portale, che fa parte anche dei progetti Pnrr, in una versione molto più semplificata, dinamica, di facile utilizzo e che suggerisce all'utente anche le prestazioni cui ha diritto attraverso uno screening delle informazioni sul profilo del soggetto che accede". L'obiettivo dello Stato sociale, ricorda Tridico, è "dare prestazioni a chi ne ha diritto, farlo con procedure semplificate e tempi molto ristretti". (ANSA).