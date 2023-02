Congresso Legacoop Bologna, Ghedini sarà riconfermata presidente

(ANSA) - BOLOGNA, 07 FEB - Legacoop Bologna si riunisce in congresso domani per rinnovare i propri organi, fare il punto sullo stato di salute delle cooperative associate e tracciare le future traiettorie di lavoro per il prossimo mandato.

Innovazione, coesione e sostenibilità sono le parole che caratterizzeranno l'operato delle cooperative, a partire proprio dal congresso di domani, a Fico, che vedrà l'elezione della nuova direzione, che a sua volta confermerà per un nuovo mandato l'attuale presidente, Rita Ghedini. "Sono candidata, sono al momento l'unica candidata quindi sì, presumiamo che se la direzione che verrà eletta lo riterrà io sono a disposizione".

Alla vigilia dell'appuntamento congressuale Legacoop ha presentato i dati relativi alle sue associate: 177 imprese cooperative aderenti, con più di 46.100 occupati, 2.455.000 soci e un valore della produzione aggregato di oltre 12,8 miliardi di euro. Nelle imprese aderenti a Legacoop Bologna l'89% dei contratti sono a tempo indeterminato e l'occupazione femminile rappresenta il 66% del totale. Nel corso del 2022 il 57,9% delle cooperative hanno attivato strumenti di conciliazione vita-lavoro e il 90% ha puntato sulla formazione aziendale.

"Nei quattro anni di congresso dal 2019 le cooperative hanno affrontato profonde trasformazioni dovute alla pandemia, alla guerra in Ucraina, all'aumento dei prezzi delle materie prime e dei costi energetici", ha sottolineato Ghedini. "Abbiamo messo a fuoco alcune emergenze che però richiedono risposte lunghe nel tempo: la casa, l'inclusione lavorativa dei giovani e anche delle donne per le quali siamo un ottimo datore di lavoro, siamo forse la forma di impresa che occupa più donne sul territorio ma dobbiamo garantire una occupazione delle donne maggiore in termini quantitativi, cioè di reddito trasferito, e di qualità.

Abbiamo poi la volontà di accompagnare le nostre associate a fare un salto di qualità nel percorso di trasformazione digitale e tecnologica", ha concluso. (ANSA).