Camere commercio:Cz-Kr-Vv,insediato Cda azienda speciale

(ANSA) - CATANZARO, 07 FEB - Si è ufficialmente insediato il Consiglio d'amministrazione dell'azienda speciale di promozione della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.

La riunione di insediamento fa seguito al rinnovo dei vertici del Cda, deliberata nei giorni scorsi dalla giunta camerale. Il Consiglio d'amministrazione - presieduto da Walter Placida e composto dai consiglieri Antonio Casillo, Raffaele D'Ambra, Tiziana Muraca e Paola Perri - ha proceduto alla nomina del vicepresidente che è Antonio Casillo. Successivamente è stato approvato il bilancio di previsione 2023 e rinnovata la convenzione con l'ente nazionale microcredito dei progetti "Yes I Start Up professioni Calabria - Formazione per l'Avvio d'Impresa" e "Yes I Start Up Calabria - Formazione per l'Avvio d'Impresa".

"Tendere verso una maggiore presenza e visibilità delle nostre imprese sui mercati nazionali e internazionali - ha detto il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia Pietro Falbo in apertura dei lavori - è la mission che la Camera di Commercio si è prefissata. L'azienda speciale svolgerà questo precipuo compito valorizzando ed esaltando le specificità territoriali".

"Inizia oggi - ha sostenuto dal canto suo il presidente del Cda dell'azienda Walter Placida - un nuovo percorso per l'azienda speciale di promozione della Camera di Commercio che si declinerà anche in un nuovo approccio. La sfera d'azione si amplia includendo l'intera area centrale della Calabria. Si tratta di un'area strategica che contempla la presenza di aziende strutturate e, in alcuni casi, già affermate nei mercati nazionali e internazionali del settore agroalimentare. Penso, ad esempio, ai prodotti IGP quali il finocchio di Isola Capo Rizzuto, la cipolla rossa di Tropea, il pecorino del crotonese, il pecorino del Monte Poro, la patata della Sila che impreziosiscono le province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, oltre ai vino Doc di Cirò, Melissa e Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto, ai vini Doc Lamezia, agli Igt presenti in tutte le province dell'area centrale e alle Dop Lamezia ed Alto Crotonese dell'olio d'oliva che rappresentano una eccellenza al fianco dell'Igp olio di Calabria".

"L'insediamento del Cda - ha detto il segretario generale Bruno Calvetta - segna l'inizio di un percorso di autonomia imprenditoriale per l'azienda speciale di promozione della Camera di Commercio. L'ente dovrà volgere le sue attività verso la conquista di nuovi spazi commerciali e garantire una maggiore presenza sui mercati alle imprese di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia ma in un quadro di complessiva autonomia gestionale e finanziaria, intercettando in tal senso fondi regionali, statali e fondi privati". (ANSA).