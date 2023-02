Benzina: industriali Savona, tagliare accise autotrasporto

(ANSA) - GENOVA, 07 FEB - "Preso atto che il taglio generalizzato delle accise sul carburante non è sostenibile, chiediamo un intervento mirato per gli autotrasportatori, con una misura di impatto diretto e che possa avere effetti immediati, non mediante meccanismi di successivo recupero e compensazione caratterizzati da tempistiche che mettono di fatto a rischio la sopravvivenza delle nostre imprese".

Così Angelo Berlangieri, presidente dell'Unione Industriali di Savona, in riferimento al caro carburante che sta colpendo con forza proprio sul traffico su gomma di merci ma anche quello del trasporto pubblico locale.

"Non intervenire con urgenza - aggiungono i vertici dell'Unione Industriali di Savona - significherebbe incidere sulla movimentazione in entrata e uscita di tutte le merci utilizzate nei cicli produttivi, aumentare potenzialmente la spinta inflazionistica e creare difficoltà e tensioni nel trasporto pubblico locale".

"La nostra proposta- ha concluso Berlangieri- mira a uno sgravio delle accise per l'autotrasporto. La cosa risulta possibile tecnicamente perché le pompe da cui gli autotrasportatori si approvvigionano sono diverse da quelle degli altri utenti". (ANSA).