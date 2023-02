Atitech: Cuscito (Filt), richiesta di cigs molto negativa

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - "E' molto negativa la notizia dell'apertura, a solo due mesi dall'avvio delle operazioni, da parte di Atitech che ha rilevato il ramo manutenzione Alitalia, della procedura di cassa integrazione". Lo afferma il segretario nazionale della Filt Cgil, Fabrizio Cuscito. "Crediamo che le ricette che devono essere messe in campo per rilanciare il settore delle manutenzioni siano altre, non di sicuro far pagare il costo dell'impresa ai lavoratori", sottolinea il leader sindacale. (ANSA).