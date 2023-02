Alleanza coop: Maurizio Gardini confermato presidente

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative, è stato riconfermato alla presidenza di Alleanza delle cooperative dall'assemblea dei delegati.

"Serve un nuovo patto per il lavoro per creare ricchezza da redistribuire a partire da una maggiore detassazione delle forme di welfare e dei premi di produttività. Va poi semplificata la giungla dei Ccnl che hanno sfondato il tetto dei mille contratti, poche decine quelli validi, centinaia quelli pirata che favoriscono la nascita di aree grigie e di sfruttamento dei lavoratori. A tal proposito basta parlare di false cooperative.

Molto più corretto contrastare tutte le false imprese, costituite spesso in forma di srl semplificata a 1euro", ha detto Gardini, anche a nome dei copresidenti Mauro Lusetti e Giovanni Schiavone.

"Bene gli strumenti che si prendono carico delle povertà, ma non chi si nasconde dietro l'assistenza dello Stato: queste protezioni sociali non posso essere un alibi per non lavorare, occorre combinarle sempre più a strumenti di politiche attive.

Sulle pensioni - ha proseguito - siamo pronti a sostenere forme di flessibilità in uscita a patto che tengano conto dell'equilibrio dei conti pubblici".

Sull'energia Gardini ha sottolineato la necessità della "revisione del contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta, basandolo non più sui codici Ateco, ma sui consumi effettivi e sul rapporto tra fatturato e costi energetici ed estendere urgentemente la misura anche alle strutture sociosanitarie, in particolare, le residenze socio-sanitarie per anziani". E sul capitolo extraprofitti ha evidenziato "la necessità di andare verso l'esclusione della tassazione sugli extraprofitti dei casi di autoproduzione e autoconsumo realizzati dalle cooperative e dalle comunità energetiche".

