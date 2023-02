AI: anche lo stand di Confindustria Udine al Waicf di Cannes

(ANSA) - UDINE, 07 FEB - Unica territoriale italiana presente alla 1/a edizione del 2022, Confindustria Udine parteciperà con un proprio stand anche all'edizione 2023 del World AI Cannes Festival, evento internazionale dedicato alle realtà che si occupano di Intelligenza artificiale, in programma dal 9 all'11 febbraio al Palais des Festivals e Congrès di Cannes.

Quattordici imprese associate saranno presenti al Waicf, accompagnate dalla vicepresidente Anna Mareschi Danieli, membro del Comitato d'Onore della manifestazione. Confindustria Udine avrà uno stand all'interno del Padiglione Italia, nel quale saranno presenti il DIH Udine e le aziende Alfa Sistemi, beanTech, Cleverynext, Danieli Automation, DataMind, Infostar, Insiel, LimaCorporate, NoHup, Quin, Tecnest e VideoSystems e le startup AI4IV ed EMC Gems.

Il 10 febbraio l'associazione industriali di Udine organizzerà il workshop "The imminent European AI regulation and the industrial preparedness and response", che vedrà Mareschi Danieli dialogare con Angelo Montanari, professore dell'Università di Udine, e Konstantinos Karachalios, managing director alla Ieee, in merito alla prossima emanazione da parte dell'Ue dell'AI Act, la legge europea che mira a regolamentare la complessa materia dell'intelligenza artificiale.

La vicepresidente, consegnando il premio speciale della Giuria, di cui fa parte, sarà poi una delle protagoniste dell'Award Ceremony 2023 di "Cannes Neurons", premio finalizzato a valorizzare i progetti di Intelligenza artificiale più innovativi, e incontrerà, tra gli altri, il ministro francese della transizione digitale e delle telecomunicazioni Jean-Noël Barrot. (ANSA).