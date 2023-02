A Fantic Motor finanziamento Unicredit-Sace da 6,8 milioni

(ANSA) - CASIER, 07 FEB - Il gruppo Fantic Motor, di Casier (Treviso), ha ottenuto da Unicredit un finanziamento da 6,8 milioni con garanzia Sace finalizzato a due distinte operazioni.

La prima è il rilancio di Bottecchia, storica insegna delle biciclette entrata nel gruppo trevigiano e colpita, nel settembre scorso, da un incendio che ha distrutto lo stabilimento di Cavarzere (Venezia). La liquidità, pari a 1,8 milioni, sarà in questo caso impiegata al rilancio della capacità produttiva in un nuovo impianto a Piove di Sacco (Padova).

I rimanenti cinque miioni sono stati invece erogati a Fantic Motor per supportarne i piani di sviluppo sostenibile della mobilità elettrica urbana.

Fantic ha chiuso l'esercizio 2022 con un fatturato di circa 180 milioni di euro (+15% sull'anno prima) e punta a potenziare la gamma di moto elettriche e biciclette a pedalata assistita in un contesto di mobilità urbana sostenibile. (ANSA).