++ Atitech:chiede cigs di 2 anni per 400 lavoratori Fiumicino ++

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Atitech, la società che ha acquistato il ramo manutenzione di Alitalia, chiede il "trattamento straordinario di integrazione salariale", cigs, per la causale di "riorganizzazione aziendale" per l'unità produttiva presso l'aeroporto di Fiumicino, con decorrenza dal 13 marzo 2023 e sino al 12 marzo 2025, per un massimo di 400 lavoratori. Lo apprende l'ANSA dopo aver visionato la documentazione. (ANSA).