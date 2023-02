Welfare: detassazione funziona,boom richieste fringe benefit

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - Sono quintuplicate nel 2022 le richieste di fringe benefit da parte delle aziende, complice anche l'innalzamento a 3.000 euro della quota esentasse, con un marcato aumento delle preferenze per i voucher digitali che hanno sfiorato il 26% contro il 7% del 2021. Le voci più richieste restano i buoni spesa e benzina. E' quanto emerge sull'uso dei fringe benefit da un'analisi Edenred Italia.

"I dati suggeriscono che sia oggi più che mai necessario stabilizzare questi strumenti di welfare a livello normativo", commenta in una nota Fabrizio Ruggiero, amministratore delegato di Edenred Italia. "Il messaggio che emerge, infatti, è che i fringe benefit, se inseriti in un quadro più ampio di welfare, possano rappresentare un aiuto concreto per tutelare il potere di acquisto delle famiglie che oggi si trovano a fronteggiare aumenti vertiginosi del costo della vita", aggiunge l'ad. In questa direzione va anche l'aumento di 200 euro dei buoni benzina: un segnale importante - conclude Ruggiero - che porta la questione fuori dall'emergenza per cominciare a ragionare sugli strumenti del welfare in un'ottica di complementarietà".

