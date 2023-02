Regioni: Toscana, progetto con Confcommercio su stili vita

(ANSA) - FIRENZE, 06 FEB - Confcommercio Toscana collaborerà con la Regione alla promozione del programma Whp (Workplace Health Promotion), rinnovato con una maggiore attenzione alle Mpmi: verranno realizzati incontri e percorsi formativi tematici sulla corretta alimentazione e sui benefici dell'attività fisica, sul contrasto al fumo e al consumo dannoso di alcol e altre sostanze, sull'importanza di effettuare screening oncologici o di aderire ai piani vaccinali.

"Corretti stili di vita hanno effetti non solo per la singola persona ma anche per l'intera comunità", ha commentato il presidente della Regione, Eugenio Giani. "La prevenzione - ha aggiunto l'assessore alla sanità, Simone Bezzini - è infatti importante per la salute dei singoli cittadini, ma anche per alleggerire il sistema sanitario da carichi eccessivi ed evitabili. E alla prevenzione vogliamo dedicare un ruolo per questo ancora più importante nelle politiche dei prossimi anni".

Negli incontri si parlerà anche di sicurezza stradale e dei tanti aspetti pratici e psicologici legati al benessere lavorativo, alla conciliazione vita-lavoro nonché alla tutela di ambiente e risorse. "E' importante porre attenzione al benessere fisico e psicologico dei lavoratori - afferma il presidente di Confcommercio Toscana Aldo Cursano, che aiuta ad ottenere risultati migliori anche in termini di performance e fatturato, oltre a dare la forza di superare lo stress, reagire ad eventuali momenti difficili e guardare al futuro con rinnovato ottimismo". (ANSA).