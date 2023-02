Milleproroghe:Malavasi,Lega ritiri emendamento pensioni medici

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - "Perché la Lega ha prima ritirato e poi nuovamente presentato l'emendamento che allunga a 72 anni d'età e fino al 31 dicembre del 2026, l'uscita verso il pensionamento di tutti i dipendenti della sanità pubblica, aggravando una situazione che vede gli ospedali preclusi ai giovani medici aggiornati e neo-specializzati?". Lo dichiara in una nota, Ilenia Malavasi, deputata Pd della Commissione Affari Sociali "E' lo stesso partito che si batte per abbassare l'età pensionistica? Vorremmo sapere perché per i medici non vale lo stesso principio", aggiunge. "La Lega ascolti i rappresentanti sindacali e le associazioni di categoria e ritiri un emendamento che è uno schiaffo ai medici e un segnale molto chiaro nei confronti dei soliti noti. Il Paese ha bisogno di una sanità che sappia programmare il futuro, di giovani motivati in corsia e di risorse certe e stabili nel tempo. Invece, la destra si occupa di fare favoritismi personali alle solite lobby in un Paese che ha i medici più anziani d'Europa. Questa è una forzatura ingiusta contraria al necessario rinnovo generazionale. Ritirino l'emendamento", conclude Malavasi (ANSA).