Lavoro: Uil, presidio addetti coop Il Quadrifoglio a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 06 FEB - Presidio, con assemblea, oggi a Firenze dei lavoratori della Cooperativa sociale Quadrifoglio che lamentano stipendi non conformi al Ccnl e criticità su orari di lavoro e premio di risultato. L'iniziativa, organizzata dalla Uil Fpl, si è svolta davanti ai cancelli del plesso socio sanitario Casa della Divina Provvidenza Il Cottolengo, dove la cooperativa gestisce i servizi.

Alessandro Bottai (Uil Fpl Toscana centro) e Beatrice Stanzani (Uil Fpl Toscana sanità e terzo settore) spiegano, in una nota, che i lavoratori chiedono "il riconoscimento del premio di risultato e gli arretrati dei tempi di vestizione, che sono stati esclusi dall'accordo di secondo livello siglato tra Centrali cooperative, Fp Cgil, Cisl Fe e Cisl Fisascat". Addetti e sindacato contestano poi "l'orario di lavoro imposto dalla Cooperativa sociale Quadrifoglio, che prevede il recupero dei tempi di vestizione all'interno del turno di servizio comprimendo di 14 minuti, per turno per ogni operatore, l'assistenza frontale agli ospiti" e si dicono "preoccupati dall'atteggiamento della cooperativa che abbatte i costi a discapito delle ore di assistenza". La Uil Fpl denuncia poi che "è stato negato ai lavoratori in turno di partecipare all'assemblea. Tutto ciò mentre un dirigente della Cooperativa effettuava riprese con il cellulare anche all'esterno della struttura". "Chiediamo comprensione agli utenti ed alle loro famiglie, ma la situazione è divenuta insostenibile. Gli utenti hanno diritto ad una vita serena e dignitosa, i lavoratori con la loro protesta lottano per un servizio qualitativamente migliore ed uno stipendio dignitoso". (ANSA).