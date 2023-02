Fisco: Leo(Mef), con riforma assetto più semplice e certo

(ANSA) - MILANO, 06 FEB - Con la riforma fiscale "penso che possiamo in qualche modo ridare un assetto molto più semplice e molto più certo per i contribuenti in materia fiscale". Lo ha detto il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, a margine della presentazione della rivista "Corporate Governance" di Giappichelli Editore, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, ritenendo che il governo riuscirà a realizzarla nei tempi previsti.

"La delega dovrà svilupparsi nell'arco della legislatura, dovremo trovare le risorse adeguate per fare diversi interventi", aggiunge Leo, spiegando che il disegno di legge delega, a cui sta lavorando il governo, che dovrebbe arrivare in consiglio dei ministri nelle prossime settimane, "ci impegnerà nei prossimi mesi, avendo a cuore quello che si dovrà fare sia per il mondo delle imprese sia per le famiglie".

