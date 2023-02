Euregio: campagna "CAREer" per le professioni assistenziali

(ANSA) - BOLZANO, 06 FEB - Il significato del termine "Care" è cura, mentre quello del termine "Career" è carriera o percorso professionale. Con questo gioco di parole l'Euregio (Tirolo - Alto Adige - Trentino) vuole porre l'accento, attraverso un'ampia campagna, sulle professioni di tipo assistenziale.

Attraverso brevi girati, poster e ulteriore materiale informativo "CAREer" sottolinea non solo il valore sociale della professione assistenziale ma anche le diverse ragioni per lavorare in questo settore. La campagna di comunicazione congiunta mira a rafforzare l'immagine e l'attrattiva delle professioni assistenziali e a sottolinearne il valore così da orientare i giovani e le persone in cerca di lavoro verso questo percorso professionale.

L'assessora provinciale Waltraud Deeg elogia l'iniziativa sottolineando che l'ambiente professionale delle residenze per anziani offre "numerose e differenti opportunità di carriera, varie e significative per i giovani, ma anche per chi cambia settore professionale o, in ritardo, vuole rimettersi in gioco".

"Si tratta di un progetto che abbiamo sviluppato insieme per i tre territori dell'Euregio, che punta a incentivare la scelta di intraprendere una professione di cura nelle residenze per anziani, rivolgendosi soprattutto ai giovani, ma anche rafforzando il senso di appartenenza e l'orgoglio di contribuire al benessere dell'intera comunità per chi già svolge questa attività", commenta l'assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia della Provincia autonoma di Trento, Stefania Segnana.

"Abbiamo bisogno di più personale infermieristico - questo vale non solo per il Tirolo, ma anche per l'Alto Adige e il Trentino. Per questo è ancora più importante unire le forze e richiamare l'attenzione sulla versatilità delle professioni infermieristiche", sottolinea Cornelia Hagele, l'assessora tirolese competente.

L'iniziativa, che vede l'adesione dell'Associazione delle Residenze per Anziani dell'Alto Adige, dell'Unione Provinciale Istituzioni Per l'Assistenza del Trentino (UPIPA) e dell'Arge Tiroler Altenheime per il Tirolo, si inserisce in un ampio progetto di collaborazione volto a fronteggiare la carenza di personale qualificato. A partire da febbraio i video e gli spot radiofonici saranno trasmessi nei cinema, in TV, alla radio, sui social media, sui mezzi di trasporto pubblico, su Internet e sulle bacheche dedicate alle offerte di lavoro dei tre territori dell'Euregio. Per ulteriori informazioni gli interessati possono consultare il sito: career.bz.it, so legge in una nota della Provincia. (ANSA).