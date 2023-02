Energia: Regione Fvg, 55 mln per favorire rinnovabili in Pmi

(ANSA) - TRIESTE, 06 FEB - Un bando da 55 milioni di euro a favore delle Pmi per l'utilizzo delle energie rinnovabili. E' quanto ha presentato oggi a Udine il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.

Si tratta di finanziamenti a fondo perduto - spiega la Regione Fvg - che inaugurano la fase di attuazione del Programma regionale Fesr Fvg 2021-2027: 24 milioni provengono da fondi del Programma, cui si aggiungono 31 milioni stanziati a valere sul bilancio regionale.

"L'iniziativa - ha affermato Fedriga - rientra nelle politiche a favore della transizione energetica. A questi 55 milioni si aggiungono i 100 milioni a favore degli impianti fotovoltaici per i privati, il cui primo bando dedicato alle case singole verrà approvato in settimana dalla Giunta. Si tratta di risorse che si aggiungono alle misure a sostegno della transizione energetica per impianti sportivi, aree culturali e a favore dei Comuni; interventi che complessivamente, solo negli ultimi mesi, valgono oltre 200 milioni e puntano a dotare il Fvg di nuove fonti di approvvigionamento energetico e a mettere in sicurezza il nostro sistema produttivo".

La domanda potrà essere presentata dalle 10 del 15 febbraio alle 16 del 15 giugno 2023 per via telematica. Le richieste verranno prese in carico immediatamente - informa la Regione - con l'obiettivo è di concedere i contributi entro 60 giorni dalla presentazione delle domande. Il limite minimo di spesa previsto è di 25 mila euro, mentre il contributo massimo concedibile è di 250 mila euro. Alle piccole imprese potrà essere riconosciuto il 50% della spesa ammissibile, alle medie il 40%. (ANSA).