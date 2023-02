Energia: Confartigianato Fvg, bene attenzione verso Pmi

(ANSA) - TRIESTE, 06 FEB - "Le imprese artigiane e le piccole imprese plaudono al bando da 55 milioni a favore delle Pmi per l'utilizzo delle energie rinnovabili messo a disposizione dalla Regione Fvg. L'iniziativa è molto positiva sia per l'importo sia per l'attenzione specifica dedicata alle piccole e medie imprese". Così il presidente di Confartigianato Fvg, Graziano Tilatti, commenta il documento presentato oggi dal presidente della Regione Massimiliano Fedriga, che dispone di risorse a fondo perduto per l'efficientamento energetico delle imprese.

"Le aziende artigiane - prosegue Tilatti - sono pronte a utilizzare questi fondi, essendo convinte che occorra fare impresa in maniera sempre più green e avendo la piena consapevolezza che, ormai, il tema energetico dovrà sempre essere all'attenzione dell'imprenditore. L'impennata dei costi legati al gas che abbiamo subito nei mesi scorsi ha fatto capire, infatti, che occorre attrezzarsi per essere sempre meno vulnerabili e sempre più autonomi". (ANSA).