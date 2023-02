Confindustria: master in cybersecurity per Pmi del Veneto

(ANSA) - TREVISO, 06 FEB - Unis&F, la società di servizi e formazione del Sistema Confindustria che opera nelle province di Treviso e Pordenone, propone, dall'11 marzo al 22 aprile, un corso di alta formazione sulla sicurezza informatica rivolto alle Piccole e medie imprese.

"Quello che è successo in questi giorni a migliaia di server in tutto il mondo - osserva Pasquale Costanzo, direttore generale di Unis&f - conferma come la cybersecurity sia diventata un elemento strategico per la difesa dei dati delle aziende. Ecco perché diventa essenziale essere pronti, per prevenire innanzitutto e poi, in caso, per arginare i danni".

Come evidenziato dall'ultimo rapporto Clusit, l'Associazione italiana per la sicurezza informatica, nel primo semestre 2022 in Italia sono stati registrati 1.141 attacchi gravi (+8,45% rispetto allo stesso periodo 2021) con una media di 190 attacchi al mese, il valore più elevato mai registrato ad oggi. "I mezzi per attuare delle efficaci difese esistono - chiude il dg - quello che manca è la competenza nell'adottare gli approcci tecnologici e di metodologia più idonei per proteggerci".

