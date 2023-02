Camera Commercio, viticoltura ligure è sempre eroica

(ANSA) - GENOVA, 06 FEB - Le opportunità del PSR Liguria e dei grandi eventi come Vinitaly sono stati presentati al convegno realizzato dalla Fondazione Carige, BPER Banca insieme all'Enoteca Regionale della Liguria con la collaborazione di Regione Liguria, Comune di Genova, Camera di Commercio di Genova e Liguria Gourmet. "Il settore vitivinicolo - commenta il vice presidente della Regione Liguria con delega all'Agricoltura Alessandro Piana - negli ultimi anni ha continuato ad accrescere il suo valore e la presenza sul mercato. Lo dicono i dati, ma soprattutto la qualità testimone del lavoro dell'uomo, sempre attento e appassionato. Come tale e come fonte di cultura, di tradizione, di amore e presidio per il territorio merita tutta l'attenzione necessaria per valorizzare e rafforzare la crescita e la competitività del comparto. Nel 2022 al settore sono state assegnate in Liguria risorse specifiche per circa 417mila euro e lo stesso per l'anno in corso. Oggi la grande sfida è quella del recupero dei territori incolti, dei vigneti eroici e storici oltre alle tante possibilità ad ampio raggio offerte dalla nuova programmazione del PSR".

"Il vino è uno dei cardini della promozione delle tipicità e delle produzioni del nostro territorio, su cui crediamo fermamente per la valorizzazione del made in Genova e di tutta la filiera collegata - continua l'Assessore al Commercio e alle Tradizioni Paola Bordilli - come amministrazione, crediamo molto nella grande forza dell'enogastronomia locale sia come occasione di animazione del territorio, dalla costa all'entroterra, sia come traino di sviluppo al lavoro e all'occupazione locale. Il nostro obiettivo è da sempre creare reti di sinergie e confronto e valorizzare al meglio l'offerta complessiva, promuovendo progetti di qualità che facciano dialogare tra loro le diverse realtà presenti sul territorio, creando valore aggiunto alle singole aziende».

"Il concetto di agricoltura eroica - prosegue il presidente della Camera di Commercio Luigi Attanasio - rende perfettamente l'idea di quello che significa essere imprenditori agricoli in un territorio come quello genovese e ligure, dove si coltiva in piccoli spazi o in terrazzamenti e nonostante le difficoltà la qualità è spesso altissima. La viticoltura ligure, in particolare, è quasi sempre eroica, e come tale la promuoviamo insieme alla Regione e al sistema associativo. Per questo abbiamo colto volentieri la proposta di Fondazione Carige di approfittare di questa bellissima mostra per chiamare a raccolta i nostri produttori, le associazioni di categoria del settore e gli esperti di BPER per discutere insieme delle opportunità finanziarie che possano rendere l'attività dei viticoltori, pur sempre eroica sul terreno, un po' più sostenibile dal punto di vista economico e finanziario". (ANSA).