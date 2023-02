Accordo Iccrea con Assoturismo-Confesercenti per fondi Pnrr

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - Bcc Banca Iccrea e Assoturismo Confesercenti hanno siglato un accordo per lo sviluppo di una consulenza specialistica nel comparto turistico, a beneficio delle realtà associate alla Federazione e alla luce delle ingenti risorse riservate dal Pnrr a questo settore. Lo comunica una nota.

Grazie all'intesa, per le imprese associate ad Assoturismo, sarà quindi possibile ricevere supporto dal gruppo Bcc Iccrea per servizi consulenziali specifici e finalizzati in particolare all'accesso dei fondi disponibili su Pnrr e attraverso bandi nazionali/regionali, in sinergia con le singole articolazioni territoriali di Confesercenti. Inoltre, la partnership prevede la predisposizione di eventuali linee di credito dedicate per sostenere la crescita - manageriale e strutturale - del settore alberghiero, e l'opportunità di realizzare iniziative dedicate agli operatori del comparto. (ANSA).