Confesercenti, consumi frenano nel 2023, peggio da tre anni

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - La ripresa dei consumi frena nel 2023: secondo le previsioni di Confesercenti, le famiglie quest'anno spenderanno appena 14,6 euro in più al mese, l'incremento più basso degli ultimi tre anni che interrompe la ripresa post-pandemia. Ma la situazione "potrebbe cambiare radicalmente se il calo delle bollette dovesse essere confermato: la riduzione del peso delle utenze potrebbe infatti liberare fino a 30 miliardi di euro, rendendoli disponibili per la spesa delle famiglie".

Secondo le stime di Confesercenti, quest'anno la spesa mensile media familiare, in termini reali, si fermerà a 2.442,5 euro, ancora 50 euro in meno rispetto ai valori registrati nel 2019, ultimo anno prima della crisi Covid. Ma se le tariffe di luce e gas si dovessero ridurre del 40%, come ipotizzato dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, la spesa complessiva sostenuta dalle famiglie per le utenze domestiche scenderebbe da 2.950 euro a 1.780 euro l'anno per famiglia. Le risorse così liberate potrebbero imprimere un'accelerazione ai consumi delle famiglie, stima Confesercenti. (ANSA).