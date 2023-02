Tessile: 10 mln per distretto Prato, il programma dei bandi

(ANSA) - PRATO, 03 FEB - Presentati oggi a Prato i bandi per il 2023 a sostegno delle imprese del distretto tessile (che comprende anche i comuni di Quarrata e Calenzano) grazie ai 10 milioni di euro messi a disposizione dal ministero dell'Economia e delle finanze e dal ministero dello Sviluppo economico. Otto milioni di euro sono stanziati a sostegno di progetti delle imprese, due milioni sono riservati a progetti di sistema del distretto.

Le agevolazioni concesse sono suddivise tra programmi di investimento e attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, riconducibili a sostenibilità socio-ambientale della produzione; trasformazione tecnologica e digitale e innovazione dell'impresa; rafforzamento della filiera produttiva. Ciascuna impresa, sia in forma singola che in qualità di partecipante ad un progetto integrato di distretto, può presentare una sola domanda. I bandi sono stati calendarizzati a distanza di circa tre mesi l'uno dall'altro e usciranno nell'arco del 2023/2024: con il primo, previsto per marzo, e dedicato a programmi di investimento sull'efficientamento energetico, saranno messi a bando già 4 milioni di euro. A giugno uscirà il bando per la transizione ecologica/socio-sostenibilità ed economia circolare, con risorse per 1,2 milioni di euro mentre a settembre quello sulla trasformazione tecnologica e digitale e innovazione d'impresa (1,3 milioni). A gennaio 2024 in programma il bando ricerca industriale e sviluppo sperimentale per la transizione ecologica (750mila euro), a giugno 2024 il bando rafforzamento della filiera (750mila euro). Per quanto riguarda invece i 2 milioni di euro dei progetti di sistema il tavolo di coordinamento sta lavorando in stretta sinergia per arrivare a definire le progettualità che dovranno, in particolare, essere finalizzati alla realizzazione di soluzioni, piattaforme e infrastrutture comuni, strumentali ai temi della sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'innovazione e digitalizzazione delle imprese e dell'attrazione e accelerazione di nuove imprese.

"Questa è la buona politica, affrontare i problemi di petto, lavorare pancia a terra e con un confronto costante. Abbiamo lavorato - ha spiegato il sindaco di Prato Matteo Biffoni - perché venisse riconosciuto il distretto pratese come asse portante del sistema economico nazionale, e così è stato come dimostra questo risultato storico per la nostra città: 10 milioni a sostegno del distretto. E oggi in collaborazione con le associazioni di categoria, le parti sociali e la Camera di commercio abbiamo individuato gli ambiti migliori in cui concentrare questi contributi e a pubblicare i relativi bandi.

Voglio ringraziare tutti per il lavoro fatto, dobbiamo essere orgogliosi di una città e di un distretto che ha saputo unirsi per valorizzarsi". (ANSA).