Spread: tasso Btp torna al 4% dopo Pmi, Borse fiacche

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - Pochi movimenti sui mercati azionari del Vecchio continente dopo la diffusione degli indici Pmi del settore servizi di Italia e Germania: Piazza Affari cede mezzo punto percentuale, con Francoforte in calo dello 0,8%, Parigi dello 0,4% e Londra stabile. In calo di circa un punto percentuale Mosca con il gas tranquillo tra 56 e 57 euro al Kilowattora.

Sensibile invece il rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato europei: dopo la forte discesa di ieri sulla speranza di un prossimo allentamento della stretta monetaria da parte della Bce, il Btp italiano a dieci anni sale di undici punti base tornando a quota 4%, con lo spread nei confronti del Bund tedesco a 186 punti base contro i 184 dell'avvio.

In Borsa a Milano bene Mps che cresce del 4%, in aumento di mezzo punto Tim dopo una partenza più cauta, giù Cnh e Ferrari che cedono rispettivamente il 2,6% e il 2,4%. (ANSA).