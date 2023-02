Servizi tornano a crescere, indice Pmi Italia sale a 51,2 (2)

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - "Ad inizio anno si è registrato un gradito ritorno alla crescita dell'economia terziaria italiana", ha commentato Paul Smith, economista di S&P Global Market Intelligence, anche se il "sottostante profilo di crescita del settore resta abbastanza debole e le preoccupazioni sulla forza di ripresa persistono", alimentate da uno "spettro dell'inflazione" che "è ancora presente.

La ripresa dell'attività è stata imputata "all'aumento del flusso dei nuovi ordini, in rialzo per il secondo mese consecutivo". "La crescita - prosegue S&P - è stata forte, la più alta da maggio 2022, ed è stata collegata al miglioramento della domanda".

Le aziende hanno inoltre "assunto personale aggiuntivo, estendendo un andamento mensile iniziato a maggio 2021". Gli incrementi occupazionali sono arrivati "in un momento di crescente ottimismo nei confronti del futuro", con il livello di fiducia "salito al valore più alto degli ultimi nove mesi, spinto dalla speranza di un calo dell'inflazione e di una generale stabilizzazione delle condizioni economiche", anche se persistono "preoccupazioni sulla forza della ripresa e l'ottimismo è "storicamente basso" per via della guerra in Ucraina.

Sul fronte dell'inflazione, la crescita dei costi gestionali ha continuato "decisamente" a diminuire a gennaio, "scendendo ai minimi in 15 mesi" anche se i prezzi, "continuano ad aumentare a ritmi storicamente elevati". "Le aziende hanno segnalato il continuo aumento dei prezzi imposti dai fornitori, con le spese salariali che contribuiscono al rialzo dei costi operativi". La risposta è consistita con un aumento dei prezzi di vendita, "aumentati per il sedicesimo mese consecutivo", in quello che è stato "il più alto rialzo in più di 25 anni di raccolta dati".

(ANSA).