Presidente Confindustria A.Adriatico visita stabilimento Bat

(ANSA) - TRIESTE, 03 FEB - Il Presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, ha visitato il cantiere del nuovo stabilimento produttivo che BAT Italia sta realizzando a San Dorligo della Valle (Trieste). Nella delegazione degli industriali c'er anche Sonia Lussi, Coordinatrice Ricerca e Innovazione e Direttore del Consorzio Energia di Confindustria.

Con loro anche Paolo Privileggio, Presidente e A.d.

dell'Interporto di Trieste.

"L'impressione è stata ottima - è stato il commento di Agrusti - qui si sta concretizzando un investimento di 500 milioni che porterà centinaia di posti di lavoro. Vedere realizzarsi progetti di questo tipo ad opera di grandi multinazionali è un sogno che diventa realtà per il nostro sistema produttivo. Lo stabilimento di BAT segna anche il rilancio di Trieste città della scienza e dell'innovazione, capace di attrarre manifattura nuova e sofisticata".

Ad accogliere il Presidente degli industriali c'era una delegazione del management di BAT Italia guidata da Andrea Di Paolo, Vice presidente di BAT Trieste: "La visita del Presidente Agrusti è la prima di una serie che stiamo organizzando con i principali referenti del tessuto economico, produttivo e istituzionale della regione. Per noi è molto importante coinvolgere in questo percorso gli stakeholder del Friuli Venezia Giulia e rafforzare con questa realtà legami quotidiani". La prima linea produttiva del prodotto modern oral "Velo" è già entrata in funzione da alcune settimane, e la seconda partirà a breve. (ANSA).