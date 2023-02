Pnrr:Confartigianato,in Sicilia 10mila progetti per 16,6 mld

(ANSA) - PALERMO, 03 FEB - Sono 10.195, per un importo di 16,6 miliardi di euro, i progetti (finanziati e non) registrati con il codice unico di progetto (Cup) nel 2022 dai comuni siciliani nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Il dato, che è anche l'indice di vitalità della Sicilia in termini progettuali, è stato presentato oggi da Confartigianato imprese Sicilia nel corso dell'assemblea che si sta svolgendo nel Cruise terminal del Porto di Palermo.

"Confartigianato Sicilia si pone come partner delle imprese e della pubblica amministrazione per favorire il dialogo e la partecipazione, fondamentali affinché gli obiettivi del Pnrr vengano raggiunti in tempo e producano reali effetti sullo sviluppo in un quadro di trasparenza e legalità - dice Daniele La Porta, presidente Confartigianato Sicilia - In questo percorso, vogliamo essere protagonisti".

Secondo il presidente di Confartigianato imprese, Marco Granelli, "il Pnrr deve esprimere l'ambizione di progettare e l'efficienza amministrativa di attuare rapidamente interventi di rilancio della competitività italiana, con il pieno coinvolgimento delle piccole imprese che rappresentano il 99 per cento del sistema produttivo italiano e di cui vanno sostenute la vitalità e la capacità di produrre valore artigiano". (ANSA).