Pmi:Fondo di garanzia accoglie domande per quasi 54 miliardi

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Nel 2022, il Fondo di garanzia per le pmi , gestito da Mediocredito Centrale per conto del ministero delle Imprese e del Made in Italy ha ammesso 283.056 operazioni per 53,9 miliardi di finanziamenti con un importo garantito di 42,1 miliardi. Nel complesso, si è registrata una riduzione rispetto al 2021, anno in cui erano pienamente operative le misure emergenziali e un aumento rispetto al 2019 ma si è registrato un boom della quota di operazioni per investimenti che sono state il 24,5% con 71.903 domande in totale.

In dettaglio è cresciuta la quota del Mezzogiorno con 80.232 operazioni, pari al 28,3% del totale mentre la quota prevalente, anche se in diminuzione, rimane quella del Nord con 140.049 operazioni (49,5% del totale). Il Centro con 62.775 operazioni si attesta al 22,2% del totale Aumentano del 9,3%, infine, le garanzie sulle operazioni "Resto al Sud", che passano da 2.985 nel 2021 a 3.263 nel 2022.

Da un punto di vista settoriale l'industria presenta il numero più elevato di domande ammesse con 117.888 operazioni (41,6% del totale, 33,3% nel 2021); seguono il commercio con 107.551 operazioni (38,0% del totale, 39,1% nel 2021), i servizi con 46.018 operazioni (16,3% del totale, 22,7% nel 2021) e l'agricoltura con 11.599 operazioni (pari al 4,1% del totale, 4,9% nel 2021).

Aumenta anche la quota delle operazioni accolte relative a imprese innovative e startup che risultano 43.739, pari al 15,5% del totale, in aumento del 4,5% sul 2021. Crescono, questa volta in assoluto, le operazioni di startup innovative, PMI Innovative e incubatori certificati: sono 2.177 e segnano una crescita del +2% rispetto al 2021.

Aumentano in assoluto anche le operazioni a favore di imprese femminili: sono 19.662 (pari al 6,9% del totale, 1,6% nel 2021), con una crescita del 22,2% rispetto al 2021. (ANSA).