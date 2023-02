Pmi:Fondo di garanzia accoglie domande per quasi 54 miliardi (2)

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - La nota sottolinea come, complessivamente, nella prima metà dell'anno, con le misure emergenziali ancora attive, si sono registrate circa 190 mila domande al Fondo di garanzia per le pmi, quasi il doppio delle 95 mila operazioni approvate nella seconda metà del 2022, quando sono entrate in vigore le nuove misure che mirano alla graduale uscita dalla normativa emergenziale e che rimarranno in vigore per tutto il 2023.

Queste ultime prevedono un importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro, ammissibilità delle imprese rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione del Fondo, garanzia all'80% per le operazioni a fronte di investimento e per le operazioni per liquidità a favore di imprese rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione del Fondo (oltre che per startup, startup innovative e incubatori certificati, microcredito, importo ridotto), garanzia al 60% per le operazioni finanziarie per liquidità a favore di imprese rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione.

Rimangono inoltre in vigore le misure di contrasto agli effetti della crisi ucraina. (ANSA).