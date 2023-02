Germania: terziario torna a crescere, indice pmi sale a 50,7

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - A gennaio il settore terziario in Germania torna in una fase di espansione. L'indice Pmi di S&P Global è infatti salito a 50,7 a fronte del 49,2 di dicembre. E' la prima volta in sette mesi che l'indice supera la soglia di 50 che separa la crescita dalla contrazione.

S&P evidenzia "una leggera risalita dell'attività economica nei servizi in Germania, insieme a un accresciuto ottimismo delle imprese nelle prospettive e a una ripresa della crescita dell'occupazione. Le condizioni della domanda restano comunque sfidanti a causa di condizioni finanziarie più restrittive e a un'ulteriore riduzione del reddito disponibile per effetto dei rapidi aumenti di prezzo".

"Il calo nella nuova attività - prosegue S&P - si è comunque allentato mentre i tassi di inflazione sia dei costi che della produzione sono leggermente scesi dai record segnati nel 2022".

