Francia: indice Pmi servizi in lieve calo a 49,4 a gennaio

MILANO, 03 FEB - Continua la fase di contrazione dell'attività del terziario in Francia. A gennaio l'indice Pmi dei servizi di S&P Global è sceso a 49,4, dal 49,5 di dicembre.

"Sebbene l'attività si sia contratta per il terzo mese di fila, il declino è stato solo marginale", al pari di quanto si è visto a novembre e dicembre, rileva S&P Global, che evidenzia come "sulla performance del settore dei servizi pesino condizioni deboli di domanda, con un'ulteriore diminuzione dei nuovi ordini".