Ex Ilva:accordo programma;Confindustria Taranto, cauto ottimismo

(ANSA) - TARANTO, 03 FEB - "Noi siamo favorevoli, con cauto ottimismo, alla proposta di accordo di programma avanzata dal ministro Urso. Vediamo quello che sarà. Il ministro Urso ci ha detto che nei prossimi sei mesi faremo, man mano, degli incontri periodici in un tavolo di concertazione con gli stakeholders, i sindacati, la proprietà e le amministrazioni locali. Questo è positivo, naturalmente i contenuti ancora non li conosciamo". Lo ha detto il presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Toma, parlando con i giornalisti a margine dell'assemblea pubblica sulle sfide della transizione a cui ha partecipato anche il presidente nazionale Carlo Bonomi.

In merito alla decisione di oltre 50 ditte dell'indotto di lasciare l'associazione per formarne una propria, a causa di divergenze sulla questione ex Ilva, Toma ha detto che "noi dobbiamo pensare ai nostri iscritti che sono circa 500 e anche a chi oggi ha scelto momentaneamente di essere fuori. Le polemiche le mettiamo da parte e pensiamo a risolvere le problematiche del territorio. Stiamo lavorando con Confindustria nazionale Confindustria Puglia all'unisono per risolvere questi problemi".

Questo, ha concluso Toma, "è un momento realmente di transizione e noi come Confindustria dobbiamo fare la nostra parte. Dobbiamo seguire e accompagnare il solco di cambiamento iniziato dall'amministrazione locale. Speriamo che tutto questo possa portare l'acciaio green a Taranto anche se in 10 anni e nello stesso tempo la diversificazione di questo territorio". (ANSA).