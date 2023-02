Energia: Coop.fi, nei punti vendita 'sportello' consulenza

(ANSA) - FIRENZE, 03 FEB - Al via, nei punti vendita Coop.fi, gli appuntamenti dello "sportello energetico", in collaborazione con Legambiente e il Comune di Firenze, per fornire consigli, informazioni e buone pratiche da mettere in atto per ridurre il peso delle bollette e alleggerire l'impatto ambientale dei consumi energetici.

Gli esperti di Legambiente, afferma Unicoop Firenze in una nota, forniranno indicazioni personalizzate e un piano mirato di azioni per ridurre i propri consumi energetici, anche attraverso una lettra attenta e consapevole delle bollette, efficientare la propria abitazione anche con l'installazione di pannelli fotovoltaici, e rivedere le proprie abitudini in direzione di uno stile di vita più sostenibile e attento all'ambiente.

Per Andrea Giorgio, assessore all'ambiente del Comune di Firenze, lo sportello sarà "un luogo utile alle persone e al pianeta, dove informarsi sui bandi e gli incentivi, su come installare impianti fotovoltaici, su come risparmiare nelle bollette, dove trovare risposte alla domanda su come fare qualcosa per se stessi e per il pianeta. (ANSA).