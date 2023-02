Da UniCredit e Sace supportano Veneta Cucine con 8mln

(ANSA) - VENEZIA, 03 FEB - UniCredit e Sace supportano i piani di crescita internazionale di Veneta Cucine, azienda leader a livello europeo nel segmento della produzione di cucine. La banca ha infatti finalizzato in favore deII'azienda, storica realtà imprenditoriale fondata nel 1967 in provincia di Treviso, un finanziamento di 8 milioni di euro, assistito da Garanzia Sace, a supporto degli investimenti volti ad aumentare la capacità produttiva. Tale operazione si inquadra nel più ampio piano di sviluppo dell'azienda, che prevede una forte focalizzazione sui mercati esteri, in particolare in Cina, Stati Uniti e Francia, Paese in cui è stata recentemente perfezionata l'acquisizione del controllo della società distributrice Veneta Cucine France che dal 2013 opera su tutto il territorio francese con una rete di 50 negozi monomarca. (ANSA).