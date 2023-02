Cina: cresce dopo 5 mesi Pmi servizi Caixin, 52,9 a gennaio

(ANSA) - PECHINO, 03 FEB - L'attività dei servizi in Cina ha centrato a gennaio la sua prima espansione in cinque mesi, alimentata dalle spese e dai viaggi collegati al Capodanno lunare dopo l'improvvisa fine della politica draconiana della 'tolleranza zero' al Covid, spingendo la fiducia delle imprese ai massimi da quasi 12 anni.

L'indice dei responsabili degli acquisti (Pmi) sponsorizzato dalla rivista Caixin è salito a 52,9 da 48,0 di dicembre, superando quota 50 punti che indica il ciclo espansivo.

L'improvvisa abolizione di inizio dicembre da parte di Pechino delle rigide misure contro la pandemia e il picco di infezioni più rapido del previsto, che ha aumentato la domanda di servizi, hanno posto le basi per una ripresa economica più rapida e completa. La celebrazione del Capodanno lunare (21-27 gennaio) è la prima in tre anni senza alcuna forma di blocco.

La riapertura della Cina ha anche favorito le esportazioni di servizi, con il sottoindice dei nuovi ordini che a gennaio è finito in territorio espansivo, mentre le aziende hanno espresso ottimismo sulle prospettive di ripresa per i prossimi 12 mesi dopo la fine dello 'zero-Covid', con l'indice di fiducia che ha toccato i massimi da febbraio 2011. Il Pmi composito, che combina attività manifatturiera e dei servizi, è salito a 51,1 a gennaio da 48,3 di dicembre, riportando la prima espansione in cinque mesi. (ANSA).