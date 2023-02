Boone, semplificare procedure per aiutare le Pmi

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - "Per quanto riguarda gli aiuti di Stato, le cifre pubblicate dalla Commissione, 667 miliardi se ben ricordo, e il modo in cui queste vengono suddivise nell'Ue, occorre essere chiari: queste cifre rappresentano aiuti che sono stati chiesti dagli Stati per le loro aziende, non sono cifre versate dagli Stati per le loro imprese, sono stati richiesti".

Lo ha precisato il ministro di Stato francese per gli Affari europei, Laurence Boone, in un'audizione davanti alle Commissioni riunite Politiche Ue di Senato e Camera.

"I Paesi chiedono questi aiuti, la Commissione li deve autorizzare e poi le aziende devono riscuoterli. Nella pratica, pochi aiuti sono stati realmente versati, il motivo è che le procedure sono molto complesse, soprattutto per le piccole e medie imprese. Ciò che vorremmo fare la settimana prossima è semplificare le cose perché le Pmi possano avere accesso a questi aiuti", ha aggiunto Boone. (ANSA).